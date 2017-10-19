Враг не занял эту землю. В Заполярье состоялся митинг в честь 73-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск

Андрей Зайцев.

Под яростными атаками снежных ударов в областном центре начался митинг в честь 73-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Ветераны, представители руководства региона и города, школьники, кадеты, юнармейцы собрались на Зелёном мысу города-героя у памятника Алёше.

Именно в этот день 1943 года назад в Мурманске был открыт мемориал Защитникам Советского Заполярья. В мае 1975 здесь же появились могила Неизвестного Солдата и Вечный огонь. Этот памятник - главная военная святыня Кольской земли. Огромный воин смотрит на запад. Туда, где шли страшные бои. Где тысячи уходили в забвение, ежедневно отдавая жизнь за Победу.

Заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин: "Мы безмерно благодарны нашим ветеранам, которые не пожалели ни сил, ни здоровья, ни жизни, защищая нашу Родину. Мы склоняем головы перед всеми, кто навсегда остался лежать среди заполярных скал и болот. Вечная память погибшим, вечная слава героям".

Смертию смерть поправ, русский солдат шагнул в бессмертие. Показав всему миру, что такое "любить Родину".

Главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Маяков: "Когда пришла лихая пора, поднялись как один на защиту своей Родины. Буднично и просто совершали подвиги, уходили в небо со стаями белых журавлей".

Ветераны в строю. Они доносят до нас из первых уст всё, что когда-то им пришлось пережить. И победить вопреки всему.

Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Васильевич Шекуров : "Защитники Заполярья, моряки Северного флота, все сухопутчики, все лётчики, все жители Мурманской области могут гордиться этой Победой".

10 сталинский удар - Петсамо-Киркенесская операция, начавшаяся в октябре 1944 года, выбила врага за пределы страны. О героях тех времён сложены стихи и песни, сняты фильмы. Народная память продолжает хранить и передавать из поколения в поколение историю чести и славы воинов северных рубежей.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Хочется сказать большое спасибо ветеранам, труженикам тыла, детям войны за то, что сделали в те годы Великой Отечественной войны".

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Невыносимые, тяжёлые 3 года город жил с одной мыслью, с уверенностью в том, что наступит этот тяжёлый, холодный, октябрьский день, когда завершится разгром захватчиков на территории Мурманской области".

Мемориал Защитникам, могила Неизвестного солдата, Вечный огонь. Сколько их, по нашей огромной стране? Новые и новые поколения приходят сюда поклониться подвигу, сказать "спасибо" за мир, за детей. Каждый раз обещая помнить.

История, память - это очень хрупкие понятия. На митинге несколько раз прозвучало словосочетание "освобождение Советского Заполярья". Не освобождение - разгром. Враг не занял эту землю. Именно разгром. Это важно помнить.







