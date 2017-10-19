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19.10.2017 18:55

25 квартир для юных горожан. В Кандалакше вручили ключи детям-сиротам

Любовь Дубова.

Только что отремонтированные "однушки" из вторичного фонда обрели хозяев. К переезду готовятся  дети-сироты и северяне, оставшиеся без попечения родителей. Такая программа действует на протяжении нескольких лет. В этом году она выполнена на сто процентов.
Глава администрации муниципального образования Кандалакшский район Андрей Иванов: "В этом году администрация затратила 14 миллионов 700 - даже с небольшим хвостиком - для того, чтобы купить 25  квартир для детей сирот, которые у нас в этом году должны получить свое собственное жилье".
Двадцать квартир уже обрели своих хозяев. Оставшиеся пять кандалакшане получат после совершеннолетия - в ближайшее время. Жилье северянам передают по договорам специализированного найма. Согласно закону в течение пяти лет его нельзя приватизировать и продать. Эта мера защитит новоселов от мошенников.
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