Треть случаев можно предотвратить, особое внимание - профилактике. Октябрь - международный месяц борьбы с раком молочной железы

Елена Белкина.

Октябрь - международный месяц борьбы с раком молочной железы. Треть случаев заболевания можно предотвратить. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Поэтому заслуженно на первый план сегодня выходит профилактика.

Золотым стандартом для определения рака молочной железы онкологи считают маммографию. В прошлом году в Мурманской области было проведено более 49 тысяч исследований. Выявлено 388 случаев злокачественных заболеваний молочной железы у женщин и 3 случая у мужчин. 72% - это ранняя или начальная стадия. Уровень выявляемости у нас выше, чем в среднем по стране, что говорит о качестве диагностики.

Заместитель главного врача по лечебной работе ГОБУЗ "МООД", главный внештатный онколог Мурманской области Александр Давыденков: "Возможно определение опухоли на так называемом доклиническом состоянии, когда еще руками хирург не может пальпировать, не получается, не определяется - то есть, опухоль до 1сантиметра, а на маммограммах мы уже видим".

По мнению Александра Давыденкова, и врачу, и пациенту нужна прививка онконастороженности, профилактика - общая ключевая стратегия. Посещение смотрового кабинета раз в 2 года, самообследование и маммография - 3 основных компонента, которые позволяют добиться диагностики на ранних этапах.

В благотворительном медицинском диагностическом центре женского здоровья "Белая роза" обследование может пройти любая северянка, записавшись на осмотр по телефону.

Врач ультразвуковой диагностики центра "Белая роза" Ирина Хациева: "Вся патология, которая у женщины имеется, она тут может быть выявлена. Молочные железы мы смотрим всем женщинам до 35 лет, а по назначению врача акушера-гинеколога и после проведения маммографии, делается прицельное ультразвуковое исследование".

Оснащен центр, недавно вошедший в состав областной клинической больницы имени Баяндина, самым современным оборудованием. Начал он работать в августе прошлого года и за это время его услугами воспользовались почти 9 тысяч северянок. Возможности "Белой розы" не безграничны - 4 доктора в день принимают до 40 человек.

Заведующая диагностическим центром женского здоровья "Белая роза" Надежда Арефьева: "Мы планируем привлекать еще наших акушеров -гинекологов, онкологов, специалистов ультразвуковой диагностики, чтобы увеличить число приемов соответственно числу женщин, которым мы можем помочь".

Для профилактики и ранней диагностики рака молочной железы на базе маммографической службы области с помощью петербургского НИИ имени Петрова будет создаваться скрининговый центр, один из первых в России.







