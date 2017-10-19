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19.10.2017 18:20

В канун 73-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье для ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла и детей войны состоялся праздничный концерт

Любовь Дубова.

Душевная встреча за праздничным столом. В канун 73-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла, детей войны пригласили на концерт. Это отличная возможность собраться вместе. В зале горячие приветствия, разговоры о жизни настоящей и событиях давно минувших дней, воспоминания. Фоном, для настроения - нестареющие хиты и фронтовые песни в исполнении мурманчан.
Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города-героя Мурманска и Мурманской области Лев Васильевич Журин: "Вспоминаю слова  Суворова, что война заканчивается тогда, когда захоронят последних солдат. Так вот, последний солдат еще, к сожалению, не захоронен. Мне уже пошел 91 год, я 50 лет этим занимался, думал, всех соберем. Не успел. Жизни не хватило. Надеюсь, что молодежь, которая идет по моим пятам, завершит мою работу со временем".
73-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье мы будем отмечать буквально через несколько дней - 23 октября. Этой важной, и не только в истории Кольского края, дате посвящены сотни мероприятий. Как свидетельство о том, что никто не забыт и ничто не забыто.
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