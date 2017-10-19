Зарегистрирован второй резидент территории опережающего социально-экономического развития «Кировск»

Министерство экономического развития Российской Федерации включило ООО «Нитро Сибирь Заполярье» в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития.



ООО «Нитро Сибирь Заполярье» планирует реализовать на территории моногорода Кировск инвестпроект по строительству пункта производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ типа «сибирит».



В рамках проекта будет создано 23 новых рабочих места. Объем инвестиций cоставит 65 млн рублей.



Запуск проекта и выход на проектную мощность планируется осуществить уже до конца 2017 года.





/ Министерство экономического развития Мурманской области /