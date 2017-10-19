Артем Дашевский.

Губернатор Марина Ковтун представила основные направления международного сотрудничества Мурманской области и региональный опыт участия женщин в общественной и политической жизни Конгрессу местных и региональных властей Совета Европы. Правительство Мурманской области постоянно работает над созданием условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов, улучшением экономического положения женщин, предупреждением социального неблагополучия и насилия, расширением участия женщин в общественно-политической жизни. "Сегодня можно смело сказать, что женщины являются активными участниками общественно-политических процессов в нашем регионе", - отметила глава Заполярья. Напомним, распоряжением президента Владимира Путина губернатор Марина Ковтун на период до 2020 года включена в состав представителей России в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.





