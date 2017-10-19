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19.10.2017 17:28

Мурманское УФАС России наложило на «Аэропорт Мурманск» штраф в размере 1 796 тысяч рублей

13 октября 2017 года, по результатам рассмотрения Управлением Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области административного дела назначило ОАО «Аэропорт Мурманск» штраф в размере 1 796 438 рублей за злоупотребление доминирующим положением.

В октябре 2016 года в антимонопольный орган обратилась авиакомпания ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» с заявлением о значительном повышении сборов и тарифов на обслуживание воздушных судов в аэропорту «Мурманск». По аналогичным обстоятельствам пожаловалось ЗАО «Нордавиа - Региональные авиалинии».
При рассмотрении заявлений было установлено, что повышение стоимости оказываемых аэропортом услуг, в отношении которых не осуществляется государственное ценовое регулирование, составило от 26,7% до 757,6%. Антимонопольный орган сделал вывод, что часть тарифов на услуги по обслуживанию воздушных судов была установлена ОАО «Аэропорт Мурманск» без надлежащего экономического обоснования.
Комиссия Мурманского УФАС России признала Общество нарушившим пункт 1 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции». Данное нарушение выразилось в злоупотреблении доминирующим положением путём установления и поддержания монопольно высокой цены на аэропортовые услуги, предоставляемые в аэропорту «Мурманск», в отношении которых не осуществляется государственное регулирование цен.
По результатам рассмотрения заявления в отношении «Аэропорт Мурманск» в октябре 2016 года было возбуждено дело и выдано предписание об устранении нарушений.
ОАО «Аэропорт Мурманск» не согласилось с антимонопольным органом и обжаловало решение в суде. В ходе судебных разбирательств, апелляция поддержала позицию Мурманского УФАС России.
За нарушение антимонопольного законодательства ОАО «Аэропорт Мурманск» получило штраф в размере 1 796 438 рублей.

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