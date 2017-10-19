Вопросы экспортной деятельности обсудили представители власти, профильных объединений и бизнес-сообщества на конференции «Региональный трек: сделано в России»

Статистика внешнеэкономической деятельности говорит, что экономика СЗФО демонстрирует устойчивую положительную динамику: в первом полугодии 2017-го рост экспорта составил 27%, на 14% вырос импорт. Внешнеторговый оборот Северо-Запада составил более $35 млрд, что на 20% выше прошлогодних показателей того же периода.

Эти и другие вопросы экспортной деятельности обсудили сегодня, 19 октября, представители власти, профильных объединений и бизнес-сообщества в Петербурге на конференции «Региональный трек: сделано в России», организованной Российским экспортным центром (РИЦ). Форум, прошедший в городе на Неве является 9-м региональным мероприятием, закрывающим цикл конференций «Региональный трек», посвященных экспортной тематике. С начала года форсайт-сессии прошли в Калининграде, Новосибирске, Белгороде, Рязани, Уфе, Великом Новгороде, Иркутске и Ульяновске.

В качестве площадки для итогового регионального обсуждения Северная столица была выбрана не случайно. По словам вице-губернатора Петербурга Сергея Мовчана, город по итогам первого полугодия занимает лидирующую экспортную позицию среди регионов Северо-Запада (с показателем 51,6%) и второе место в России. При этом в 150 стран экспортируют 3464 петербургских предприятия. С. Мовчан среди главных проблем российских экспортеров назвал низкий уровень информированности о мерах господдержки ВЭД, сложность в заполнении заявок и недостаток справочной информации. Положительным опытом своего региона поделился первый зампредседателя Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Максим Кисельников.

Исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Багаряков, обобщая опыт регионов Северо-Запада, подчеркнул, что в большинстве субъектов округа были учреждены и активно действуют региональные структуры по поддержке экспорта. В то же время проведенный сотрудниками Партнерства мониторинг осведомленности в регионах о мерах поддержки ВЭД показал невысокие результаты. А. Багаряков предложил площадку Стратегического партнерства для организации окружного диалога с целью обмена опытом, повышения квалификации специалистов и трансфера наработок по совершенствованию регионального законодательства в области стимулирования экспорта. Такую совместную программу с РИЦ Партнерство могло бы начать уже в 2018 году.

Руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в СЗФО Арзум Арзуманян отметил потенциал для роста, которым обладает округ. По его мнению, законодательными барьерами, мешающими развитию ВЭД, являются сложности в таможенном оформлении, а также затянутые сроки возврата НДС (до полугода).

Завершил работу конференции «мозговой штурм» по обсуждению проблем экспорта Северо-Запада и путей их решения.



Для справки:

Внешнеторговый оборот Мурманской области за январь-июнь 2017 года составил $1 592,4 млн. Экономика области демонстрирует рост оборота ВЭД – на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



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