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19.10.2017 17:45

В Оленегорске состоится VII региональный военно-патриотический слёт молодёжи «В одном строю с Победой»

С 20 по 22 октября в Оленегорске, на побережье реки Куреньга, будет проходить VII региональный оборонно-спортивный, военно-патриотический, туристический слёт молодёжи «В одном строю с Победой». Мероприятие посвящено 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и 75-й годовщине образования 361-го зенитно-ракетного полка ПВО. Его участниками станут члены молодежных объединений, военно-патриотических клубов, учащиеся и студенты региона.

Участников слёта ждёт насыщенная программа. В первый день ребята должны будут установить бивуаки и обустроить территорию стоянки лагеря. В этот же день пройдет торжественное открытие лагеря, начнут работу мастерские под открытым небом. Во второй и третий дни участники погрузятся в военно-патриотические игры, примут участие в соревнованиях по общей физической подготовке, пройдут тест «на выживание». Для ребят будут организованы просмотры документальных фильмов о войне, работа полевой библиотеки, встречи и общения с интересными людьми. В рамках слёта состоится подведение итогов акции «Вахта Памяти» и акция «Свеча памяти». Во время слёта запланирован экологический десант по сбору мусора на месте стоянки лагеря.

Организаторами мероприятия выступает Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе, Мурманский областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, Центр культуры и досуга «Полярная Звезда». Партнером мероприятия выступает комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.


/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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