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19.10.2017 16:43

Сегодня в рамках традиционного объезда городские власти посетили предприятие "Атомфлот"

Наталия Бурдина.

Сначала побывали в доке. Там на плановом ремонте стоит ледокол "Таймыр". Поднялись гости на палубу "Вайгача", где пообщались с капитаном судна. Спустились в центральный пост управления. Здесь специалисты наблюдают за работой реактора. Он пока включен на минимальную мощность. Но и этой энергии хватает, чтобы обеспечить полный функционал судна.
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "Они привлекают молодых специалистов, что очень важно в нашей непростой ситуации, когда, к сожалению, молодые люди уезжают из города. Они делают все для того, чтобы молодым людям было интересно здесь работать".
Сотрудников на предприятии - свыше 1800. Сейчас для "Атомфлота" строят новые ледоколы. Первый – "Арктика" - должны сдать в эксплуатацию в 2019 году. С подготовкой инфраструктуры для приемки атомоходов проблем нет. Будут построены доки. Для работы на новых ледоколах начинают набирать команды.
Первый заместитель генерального директора ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка: "Мы решаем проблему, тем не менее, она существует - это подготовка рядового состава матросов, машинистов, мотористов и специализированные люди, которые занимаются радиационной безопасностью. Таких, к сожалению, в городе не готовят".
Глава муниципального образования г. Мурманск  Дмитрий Филиппов: "Возможно, необходимо поднимать вопрос на уровне Министерства образования, о том, чтобы этим специальностям у нас начали обучать нашу молодежь. Соответственно, это будет дополнительная привлекательность нашего региона и города, потому что молодежь, которая получает специальное образование, будет работать на уникальном предприятии. Будет оставаться работать здесь".
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