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19.10.2017 16:12

Мурманская область вошла в ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в сфере государственного управления

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу «Медиалогии».

Период исследования: сентябрь 2017 года.

ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в сфере государственного управления (№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»):

Место в рейтинге

Регион

МедиаИндекс

1

Приморский край

117,1

2

Тамбовская область

115,1

3

Омская область

94,0

4

Коми

93,1

5

Дагестан

72,2

6

Ханты-Мансийский АО

53,1

7

Карачаево-Черкесия

41,1

8

Мурманская область

40,7

9

Ленинградская область

39,0

10

Ульяновская область

33,2

Медиалогия
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