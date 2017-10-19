Мурманская область вошла в ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в сфере государственного управления

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу «Медиалогии».

Период исследования: сентябрь 2017 года.

ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в сфере государственного управления (№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»):

Место в рейтинге Регион МедиаИндекс 1 Приморский край 117,1 2 Тамбовская область 115,1 3 Омская область 94,0 4 Коми 93,1 5 Дагестан 72,2 6 Ханты-Мансийский АО 53,1 7 Карачаево-Черкесия 41,1 8 Мурманская область 40,7 9 Ленинградская область 39,0 10 Ульяновская область 33,2

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