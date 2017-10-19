Мурманская область вошла в ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в сфере государственного управления

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу «Медиалогии».
Период исследования: сентябрь 2017 года.
ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в сфере государственного управления (№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»):
|
Место в рейтинге
|
Регион
|
МедиаИндекс
|
1
|
Приморский край
|
117,1
|
2
|
Тамбовская область
|
115,1
|
3
|
Омская область
|
94,0
|
4
|
Коми
|
93,1
|
5
|
Дагестан
|
72,2
|
6
|
Ханты-Мансийский АО
|
53,1
|
7
|
Карачаево-Черкесия
|
41,1
|
8
|
Мурманская область
|
40,7
|
9
|
Ленинградская область
|
39,0
|
10
|
Ульяновская область
|
33,2