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19.10.2017 17:30

Специалисты Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных подвели итоги работы за 9 месяцев 2017 года

С начала года специалисты станции провели 9276 диагностических исследований крупного рогатого скота и свиней на туберкулез.

Против заразных болезней, общих для человека и животных, проведено 16015 вакцинаций; против классической чумы – 18979 вакцинаций свиней.

Продолжались ветеринарно-санитарные обследования объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения, – их было 784.

Подвергнуто дезинфекции, дератизации и дезинсекции 112,4 тыс. кв. м площади на предприятиях, в организациях и хозяйствах частного сектора, занимающихся содержанием, разведением сельскохозяйственных животных.

В Мурманскую облветлабораторию для исследований на особо опасные и карантинные болезни и общие для человека и животных доставлено 18660 проб биоматериала.

По итогам работы специалисты отмечают, что Мурманская область благополучна по особо опасным, карантинным болезням животных.

/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /
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