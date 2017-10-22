ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску напоминает о мерах безопасности в преддверии зимнего сезона

При неблагоприятных погодных условиях растет количество дорожно-транспортных происшествий. Осложняют движение гололедица, осадки и ранние сумерки, ухудшающие видимость на дороге.

Одной из причин ухудшения ситуации является неготовность автомобилей к эксплуатации в сложных погодных условиях. Водителям перед выездом рекомендуется проверять исправность внешних световых приборов, стеклоочистителей и стеклоомывателей. При движении соблюдать ограничения скоростного режима, дистанцию и боковые интервалы. Во избежание столкновений, с осторожностью осуществлять маневрирование. Не игнорировать требования знаков и дорожной разметки, не допускать выездов на полосу встречного движения.

Сотрудники дорожной полиции обращаются к автолюбителям с просьбой не затягивать с заменой летней резины на зимнюю.

Водители, помните, что от подготовленности вашего автомобиля к зиме, уважения к Правилам дорожного движения, другим участникам дорожного движения зависят не только пропускная способность автодорог города, но и Ваше личное здоровье и безопасность.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД так же напоминает пешеходам об обязательном использовании светоотражающих элементов в темное время суток.

Соблюдение требований правил дорожного движения и рекомендаций сотрудников ДПС поможет избежать неприятностей на дороге, сохранит жизнь и здоровье.

/ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску/