«Щит и Муза». Региональный конкурс творчества военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств пройдет в Мурманске

28 октября в 15.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Фестивальный зал) пройдет областной конкурс творчества военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «Щит и Муза», посвященный 80-й годовщине со дня образования Мурманской области.

В мероприятии примут участие творческие коллективы и отдельные исполнители из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, гражданского персонала, а также членов их семей из городов Мурманск, Гаджиево, Полярный, Североморск, поселков Спутник и Видяево. Конкурсанты представят творческие номера в номинациях «Вокал», «Хореография», «Авторская песня», «Художественное слово» и «Сценическая постановка».

Выступления будут оцениваться по следующим критериям: тематическая направленность, культура исполнения и художественная выразительность, исполнительское мастерство и артистизм.

По итогам работы жюри присуждаются Дипломы I, II и III степени во всех номинациях и Гран-при конкурса. Все участники награждаются дипломами и памятными сувенирами.

Мероприятие направлено на формирование позитивного отношения и уважения к современной профессии военнослужащего, сотрудника силовых структур и ведомств, пропаганду и популяризацию художественного творчества патриотической направленности, и реализацию творческих возможностей.

/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/