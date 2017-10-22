Областной краеведческий музей приглашает на торжественное открытие выставки «Революционный держите шаг…»

25 октября в 17.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественной открытие выставки «Революционный держите шаг…», посвященной 100-летию Великой русской революции.

На выставке посетители увидят политические плакаты и агитационный фарфор из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

Коллекция плакатов музея насчитывает около 7000 экспонатов и состоит преимущественно из плакатов советского периода. Большая их часть была издана в 1960–1980-е годы и является по своей тематике агитационным плакатом массового тиража. Часть коллекции – это плакаты, посвященные революции 1917 года.

Также на выставке представлен агитационный фарфор 1918-1921 гг. В коллекции музея находится 10 предметов, которые можно отнести к агитационному фарфору.

Выставка работает до 25 ноября.

/ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей»/