Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес муниципальных образований и подведомственных учреждений субсидии в размере 4938299,16 руб. на реализацию социально значимых обязательств.

Кировская СШОР по горнолыжному спорту Зарплата октябрь, взносы 836244=46 Кировская СШОР по горнолыжному спорту Развитие информационно-технологической инфраструктуры 17951=36 Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту Зарплата октябрь, взносы, аренда, приобретение спортинвентаря 1500000=00 Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту Компенсация проезда в отпуск 40000=00 Комплексная СШОР Аренда спортсооружений 2544103=34

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