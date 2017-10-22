Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
22.10.2017 13:00

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес муниципальных образований и подведомственных учреждений субсидии

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес муниципальных образований и подведомственных учреждений субсидии в размере 4938299,16 руб. на реализацию социально значимых обязательств.

Кировская СШОР по горнолыжному спорту

Зарплата октябрь, взносы

836244=46

Кировская СШОР по горнолыжному спорту

Развитие информационно-технологической инфраструктуры

17951=36

Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту

Зарплата октябрь, взносы, аренда, приобретение спортинвентаря

1500000=00

Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту

Компенсация проезда в отпуск

40000=00

Комплексная СШОР

Аренда спортсооружений

2544103=34

Источник 
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.51
Евро = 67.89
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.