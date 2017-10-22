Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес муниципальных образований и подведомственных учреждений субсидии в размере 4938299,16 руб. на реализацию социально значимых обязательств.
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Кировская СШОР по горнолыжному спорту
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Зарплата октябрь, взносы
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836244=46
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Кировская СШОР по горнолыжному спорту
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Развитие информационно-технологической инфраструктуры
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17951=36
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Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту
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Зарплата октябрь, взносы, аренда, приобретение спортинвентаря
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1500000=00
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Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту
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Компенсация проезда в отпуск
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40000=00
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Комплексная СШОР
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Аренда спортсооружений
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2544103=34