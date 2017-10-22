Учащимся Кольского района помогли определиться с выбором будущей профессии

В Кольском районном Центре культуры состоялась традиционная выставка-ярмарка учебных мест «PROF выбор 2017». В этом году в ней приняли участие порядка трехсот учащихся Кольских школ, для которых были представлены 18 высших и средне-профессиональных учебных заведений региона.

- В детстве и юности у каждого человека возникает потребность в выборе профессии, у него появляется мечта, кем он хочет стать, - отметил в своей приветственной речи врио главы администрации Кольского района Игорь Богданов. - Я хочу пожелать вам выбрать ту профессию, которая будет приносить вам не только материальный достаток, но и моральное удовлетворение. Ведь для этого у нас все есть. Сегодня здесь много работодателей, вузов, колледжей, которые помогут вам избрать ту профессию, с которой вы будете идти всю жизнь. Удачи вам в правильном выборе.

- Прежде всего, мероприятие направленно на профессиональное самоопределение будущих выпускников школ, - рассказал директор МГОБУ Центр занятости населения Кольского района Роман Антонов. - Уже по традиции выставка-ярмарка проводится для учащихся 9-10 классов. Ребятам важно уже сейчас определиться, куда пойти учится после школы и какую профессию выбрать. В этом им помогут представители ведущих вузов региона: Арктического университета и МГТУ. Широко представлено средне-специальное образование. В зале размещены стенды Мурманского кооперативного техникума, медицинского, Кольского транспортного и других колледжей.



В последние годы в районе, да и в и регионе в целом, ощущается нехватка инженерных кадров, медиков, строителей, высококвалифицированных сварщиков и водителей. Эти специальности сегодня востребованы как никогда.



Определиться с выбором профессии школьники могли прямо на месте. На одной из площадок выставки-ярмарки ребятам предложили пройти экспресс-тестирование.



/Администрация Кольского района/