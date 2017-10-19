Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
19.10.2017 16:40

"Сочельник в Манхэттене". Мурманский областной драматический театр приглашает на премьеру

Юлия Палеева.

Уже в эту пятницу в областном драматическом театре - премьера. На малой сцене комедийный детектив в двух действиях "Сочельник в Манхэттене". Журналистов пригласили на генеральную репетицию. Пьеса Вячеслава Денисова в постановке Никиты Ковалева. Художника спектакля - Алексея Уланова - пригласили из Санкт-Петербурга. Музыкальное оформление - Андрей Савельев. Тема - жизнь полна неожиданностей. Кори, успешный адвокат и главная героиня, вряд ли могла предположить, что проведет сочельник в компании с агентом ФБР, киллером и странной семейной парой. Необычная ночь изменяет жизнь героев истории. Ведь в Рождество исполняются самые несбыточные желания и смелые мечты.
Артистка областного театра драмы Юлия Денежкина: "Всегда волнительно что-то новое показывать зрителю и коллегам. Без волнения не существует наша профессия. "Мандражик" легонький должен быть - держит в тонусе".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.27
Евро = 67.36
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.