"Сочельник в Манхэттене". Мурманский областной драматический театр приглашает на премьеру

Юлия Палеева.

Уже в эту пятницу в областном драматическом театре - премьера. На малой сцене комедийный детектив в двух действиях "Сочельник в Манхэттене". Журналистов пригласили на генеральную репетицию. Пьеса Вячеслава Денисова в постановке Никиты Ковалева. Художника спектакля - Алексея Уланова - пригласили из Санкт-Петербурга. Музыкальное оформление - Андрей Савельев. Тема - жизнь полна неожиданностей. Кори, успешный адвокат и главная героиня, вряд ли могла предположить, что проведет сочельник в компании с агентом ФБР, киллером и странной семейной парой. Необычная ночь изменяет жизнь героев истории. Ведь в Рождество исполняются самые несбыточные желания и смелые мечты.

Артистка областного театра драмы Юлия Денежкина: "Всегда волнительно что-то новое показывать зрителю и коллегам. Без волнения не существует наша профессия. "Мандражик" легонький должен быть - держит в тонусе".







