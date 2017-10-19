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19.10.2017 14:37

Евгений Никора принял участие в совещании по вопросу обеспечения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд в осенне-зимний период 2017-2018 гг.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора в Москве принял участие в совещании под председательством заместителя министра энергетики РФ Кирилла Молодцова. Совещание было посвящено вопросу обеспечения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд в осенне-зимний период 2017-2018 гг.

На совещании рассмотрен вопрос внесения изменений в федеральный закон «О газоснабжении» в целях обеспечения бесперебойного газоснабжения населения в полном объеме и по приемлемым ценам, а также установления балансового задания поставщикам в Мурманскую область – ОАО «Газпром газэнергосеть» и ООО «КИНЕФ» («Киришинефтеоргсинтез») - для нужд уполномоченных газораспределительных организаций по поставке сжиженных углеводородных газов для бытовых нужд населения ОАО «Мурманоблгаз», МУП «Городское газовое хозяйство» ЗАТО г. Заозерск, ООО «Севгаз».


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