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19.10.2017 14:10

У мемориального комплекса защитникам Советского Заполярья состоялся торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Андрей Зайцев.

Под яростными атаками снежных ударов сегодня в областном центре начался митинг в честь 73-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Ветераны, представители руководства региона и города, школьники, кадеты, юнармейцы собрались на Зелёном мысу города-героя у памятника Алёше. Именно в этот день 43 года назад в Мурманске был открыт мемориал Защитникам Советского Заполярья. В мае 1975 здесь же появились могила Неизвестного Солдата и Вечный огонь.
Заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин: "Мы безмерно благодарны нашим ветеранам, которые не пожалели ни сил, ни здоровья, ни жизни, защищая нашу Родину мы склоняем головы перед всеми, кто навсегда остался лежать среди заполярных скал и болот. Вечная память погибшим, вечная слава героям".  
10-й сталинский удар - Петсамо-Киркенесская операция, начавшаяся в октябре 1944 года выбили врага за пределы страны. О героях тех времён сложены стихи и песни, сняты фильмы. Народная память продолжает хранить и передавать из поколения в поколение историю чести и славы воинов северных рубежей.
Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Для нас, наследников наших отцов и дедов. Это яркий пример любви и преданности Родине. Как необходимо работать и трудиться на благо нашей родной Мурманской области. Хочется сказать большое спасибо ветеранам, труженикам тыла, детям войны за то, что сделали в те годы Великой Отечественной войны".
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Невыносимые, тяжёлые 3 года город жил с одной мыслью, что наступит этот тяжёлый, холодный октябрьский день, когда завершится разгром захватчиков на территории Мурманской области".


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