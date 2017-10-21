В Мурманске лицеистам полицейского класса рассказали о гражданской обороне

В рамках Месячника гражданской обороны учащиеся лицея № 2 города Мурманска стали участниками тематического занятия по основам безопасности жизнедеятельности и, в частности, вопросам гражданской обороны. Мероприятие прошло накануне в Галерее безопасности Мурманской области по инициативе УМВД России по Мурманской области, для которого 10 В класс является подшефным.



Представители Главного управления МЧС России по Мурманской области и регионального Управления ГОЧС и ПБ рассказали ребятам не только об истории становления и развития гражданской обороны. В форме диалога со старшеклассниками обсуждались актуальные вопросы необходимости применении средств индивидуальной защиты, информирования и оповещения населения, алгоритма действий в экстренных ситуациях.



Также в музейно-выставочном центре МЧС старшеклассники увидели обширную экспозицию, посвященную Году гражданской обороны, в рамках которой действуют отдельные тематические выставки, в том числе по истории развития средств индивидуальной защиты.



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