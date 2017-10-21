ГУ МЧС России по Мурманской области напоминает о необходимости соблюдения правил поведения при обнаружении подозрительных предметов

Особенного отношения требует бесхозный чемодан или коробка в метро, магазине, кинотеатре или любом другом месте массового скопления людей. Заметив вещь без хозяина, обратитесь к сотруднику полиции или другому должностному лицу, свяжитесь с машинистом поезда метро или электрички, не прикасайтесь к находке и не подпускайте к ней других людей, избегая паники.



В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.



Вот правила, которые необходимо помнить и неукоснительно соблюдать при обнаружении подозрительного предмета:



- не обследовать предмет самостоятельно;

- не пользоваться мобильным телефоном вблизи предмета, его необходимо отключить;

- не пользоваться светоизлучающими устройствами, например фотовспышкой;

- срочно сообщить о находке в милицию;

- не накрывать предмет, не засыпать, не заливать и не передвигать его;

- держаться от предмета на достаточном расстоянии и лучше за преградой;

- до прибытия полиции никого не подпускать к предмету;

- не поднимать паники.



Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам:



- чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, оказавшийся поблизости от вашего автомобиля, двери квартиры.

- наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.;

- натянутая проволока, шнур;

- провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины;

- на даче - выделяющиеся участки свежевырытой или высохшей земли;

- у квартиры - следы ремонтных работ, участки с нарушенной окраской, поверхность которых отличается от общего фона.



Совершая поездки в общественном транспорте обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому сотруднику полиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности.



/Главное управление МЧС России по Мурманской области/

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