ГУ МЧС России по Мурманской области напоминает о необходимости соблюдения правил поведения при обнаружении подозрительных предметов

Особенного отношения требует бесхозный чемодан или коробка в метро, магазине, кинотеатре или любом другом месте массового скопления людей. Заметив вещь без хозяина, обратитесь к сотруднику полиции или другому должностному лицу, свяжитесь с машинистом поезда метро или электрички, не прикасайтесь к находке и не подпускайте к ней других людей, избегая паники.
В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
Вот правила, которые необходимо помнить и неукоснительно соблюдать при обнаружении подозрительного предмета:
- не обследовать предмет самостоятельно;
- не пользоваться мобильным телефоном вблизи предмета, его необходимо отключить;
- не пользоваться светоизлучающими устройствами, например фотовспышкой;
- срочно сообщить о находке в милицию;
- не накрывать предмет, не засыпать, не заливать и не передвигать его;
- держаться от предмета на достаточном расстоянии и лучше за преградой;
- до прибытия полиции никого не подпускать к предмету;
- не поднимать паники.
Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам:
- чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, оказавшийся поблизости от вашего автомобиля, двери квартиры.
- наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.;
- натянутая проволока, шнур;
- провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины;
- на даче - выделяющиеся участки свежевырытой или высохшей земли;
- у квартиры - следы ремонтных работ, участки с нарушенной окраской, поверхность которых отличается от общего фона.
Совершая поездки в общественном транспорте обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому сотруднику полиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности.
/Главное управление МЧС России по Мурманской области/
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