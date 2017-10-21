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21.10.2017 16:00

Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области подведены итоги конкурсов детских рисунков «Охрана лесов от пожаров», «Охрана лесов от незаконных рубок»

В соответствии с Планом основных мероприятий по проведению в 2017 году в Мурманской области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий, утвержденным распоряжением Правительства Мурманской области от 26.12.2016 № 318-РП, Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области с мая по октябрь 2017 года были организованы и проведены конкурсы детских рисунков на темы: «Охрана лесов от пожаров», «Охрана лесов от незаконных рубок».
Всего за указанный период в Министерство поступило 205 работ.
Наиболее активное участие приняли учащиеся ГОБОУ Оленегорская КШИ г. Оленегорск Мурманской области, МБОУ СОШ № 9 г. Североморск Мурманской области, ГОБОУ Кандалакшская КШИ г. Кандалакша Мурманской области, ОУ № 3 г. Ковдор Мурманской области и МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» г. Островной Мурманской области.
Торжественная церемония награждения победителей конкурсов состоится 8 ноября 2017 года в 15.00 часов в Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области (г. Мурманск, пр. Кольский, д. 1, 3 этаж, конференц-зал).
Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области выражает благодарность всем участникам, проявивших интерес к вопросам охраны окружающей среды и сохранения лесных богатств нашего региона.

/Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области/
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