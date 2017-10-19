В столице Заполярья выбирают лучший МФЦ области

Анастасия Русинова.

В Мурманске выбирают лучший многофункциональный центр области. Уже завтра станет известно, какой филиал удостоился этого звания. Региональный этап всероссийского конкурса проводится в Заполярье с 2014 года. Номинаций несколько: лучший МФЦ, лучший проект, лучшая инициатива. Уже два раза представители региона поднимались на федеральный пьедестал почета в номинации "Лучший универсальный сотрудник". Главный критерий оценок жюри - качество работы и положительные отзывы.

Руководитель МФЦ Мурманской области Ольга Ярыченко: "В номинации лучший универсальный специалист оценивается по критериям, есть определенная методика. По тому как работал специалист в течение года, сколько услуг оказал, какие были жалобы и он представляет презентацию о себе и отвечает на вопросы конкурсной комиссии".

В этом году появилась новая номинация :"Лучший проект". В ней многофункциональные центры предлагают свои инициативы, которые позволяют повысить качество обслуживания населения, увеличить скорость работы, сэкономить время посетителей. Это и разработки интерьера и внешнего вида сотрудников, и создание новых технологий работы. Сегодня в регионе 18 многофункциональных центров, их специалисты постоянно совершенствуют свою работу. Например, в скором времени в МФЦ появится новая услуга по так называемой определенной жизненной ситуации.

Председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Тимур Лапин: "Это когда вы приходите в МФЦ, например, у вас родился ребенок, получаете не одну услугу, а ряд сопутствующих — регистрация, постановка на школьный учет, в детский садик и т.д. И куча документов выдается единоразово, чтобы родителям не стоять и не терять время".