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19.10.2017 13:42

Губернатор Марина Ковтун представила основные направления международного сотрудничества Мурманской области и региональный опыт участия женщин в общественной и политической жизни Конгрессу местных и региональных властей Совета Европы

Губернатор Марина Ковтун представила основные направления международного сотрудничества Мурманской области и региональный опыт участия женщин в общественной и политической жизни Конгрессу местных и региональных властей Совета Европы.

В своём выступлении глава региона отметила, что в 2018 году исполнится 25 лет со дня подписания Декларации о сотрудничестве в Баренцевом/Евроарктическом регионе.

«За минувшие 25 лет Баренц-регион «вырос» в эффективную региональную лабораторию, где вырабатывается модель взаимодействия государств с разной историей, политикой, экономикой. Мы рассматриваем Север как территорию для укрепления доверия и развития. Сегодня наша задача состоит в том, чтобы сохранить достижения предыдущих лет и найти новые возможности для эффективного и приносящего реальную практическую пользу сотрудничества», – сказала Марина Ковтун.

Наряду с Баренцевым форматом на территории Мурманской области реализуются международные проекты в соответствии с рядом межправительственных двусторонних и многосторонних соглашений Российской Федерации с зарубежными, в первую очередь приарктическими, государствами. Среди давних партнеров региона – норвежские губернии Финнмарк и Тромс, финские провинции Лапландия и Северная Остроботния. Большое значение также имеет межмуниципальное сотрудничество. Отдельного упоминания стоит деятельность в рамках программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС «Коларктик».

Весомый вклад в эту работу вносят женщины. Они отличаются активной гражданской позицией, готовы отстаивать свои интересы, объединять усилия со всеми, кто заинтересован в достижении счастливого и мирного будущего, подчеркнула Марина Ковтун.

Правительство Мурманской области постоянно работает над созданием условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов, улучшением экономического положения женщин, предупреждением социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин, расширением участия женщин в общественно-политической жизни.

«Сегодня можно смело сказать, что женщины являются активными участниками общественно-политических процессов в нашем регионе. Представительницы прекрасной половины человечества составляют значительную часть депутатского корпуса. В региональном парламенте их относительно немного – всего 9%, но зато на муниципальном уровне женщины-депутаты составляют более 40%. Немало женщин среди руководителей органов местного самоуправления – более 30%. На 30% женским является и правительство Мурманской области», – рассказала Марина Ковтун.

Усилия исполнительной власти в сфере развития социальных инициатив дополняются деятельностью общественных структур – таких, как «Лига женщин Заполярья», «Конгресс женщин Кольского полуострова», мурманское отделение «Союза женщин России».

Напомним, 17-20 октября в Страсбурге проходит 33-я пленарная сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина в состав представителей России в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы на период 2016-2020 годов включена губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Общая тема сессии – «Политический курс на децентрализацию в целях успешной интеграции беженцев». На сессии рассматриваются вопросы борьбы с коррупцией, молодежной политики, поддержки языков меньшинств, развития сельских районов, участия женщин политической жизни.


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