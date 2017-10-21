В Североморске пройдет родительское собрание на тему «Профессиональное самоопределение старшеклассников и рынок труда»

Центр занятости населения ЗАТО г. Североморск сообщает о проведении Регионального родительского собрания на тему «Профессиональное самоопределение старшеклассников и рынок труда».



Собрание состоится 25 октября в 17.00 по ул. Корабельная, д.2.



Региональное родительское собрание имеет своей целью информирование родителей будущих выпускников общеобразовательных организаций о необходимости учитывать рынок труда при выборе профессии. На родительском собрании будут освещаться следующие вопросы:



- проблемы трудоустройства молодежи на рынке труда;

- роль родителей в выборе будущей профессии;

- значение профессионального самоопределения для успешного трудоустройства молодежи и профессиональной карьеры;

- актуальные тенденции на региональном рынке труда.



/МГОБУ ЦЗН ЗАТО Североморск/

Источник