Ловозерский национальный культурный центр приглашает к участию в творческом конкурсе «Кукла Параскева»

Ловозерский районный национальный культурный центр в рамках праздника «Подворье Святой Параскевы» организует конкурс по изготовлению куклы «Параскева».



Конкурс проводится в целях повышения интереса к традиционной культуре и расширения знаний о народных традициях, праздниках.



К участию в конкурсе приглашаются индивидуальные авторы кукол, а также авторские коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие, смешанные и т.д.).



Участники представляют на конкурс самостоятельно изготовленную куклу из любых материалов. Допустимо сочетание разных техник исполнения. Высота изделия не более 40 сантиметров. В костюме куклы возможны как соблюдение традиционных национальных мотивов, так и оригинальное авторское решение.



Конкурсные работы принимаются по адресу: с. Ловозеро, ул. Советская, д. 8, Отдел ремесел.



Срок приема работ до 9 ноября 2017 года.



Подведение итогов конкурса состоится на празднике «Подворье Святой



Параскевы» 10 ноября 2017 года в Ловозерском районном национальном культурном центре.



Дополнительная информацию по участию в конкурсе в Положении.





«Подворье Святой Параскевы» – ежегодный праздник мастеров декоративно-прикладного творчества, посвящённый Святой Параскеве - покровительнице рукоделия.



/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/





