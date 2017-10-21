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21.10.2017 14:00

Ловозерский национальный культурный центр приглашает к участию в творческом конкурсе «Кукла Параскева»

Ловозерский районный национальный культурный центр в рамках праздника «Подворье Святой Параскевы» организует конкурс по изготовлению куклы «Параскева».

Конкурс проводится в целях повышения интереса к традиционной культуре и расширения знаний о народных традициях, праздниках.

К участию в конкурсе приглашаются индивидуальные авторы кукол, а также авторские коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие, смешанные и т.д.).

Участники представляют на конкурс самостоятельно изготовленную куклу из любых материалов. Допустимо сочетание разных техник исполнения. Высота изделия не более 40 сантиметров. В костюме куклы возможны как соблюдение традиционных национальных мотивов, так и оригинальное авторское решение.

Конкурсные работы принимаются по адресу: с. Ловозеро, ул. Советская, д. 8, Отдел ремесел.

Срок приема работ до 9 ноября 2017 года.

Подведение итогов конкурса состоится на празднике «Подворье Святой

Параскевы» 10 ноября 2017 года в Ловозерском районном национальном культурном центре.

Дополнительная информацию по участию в конкурсе в Положении.


«Подворье Святой Параскевы» – ежегодный праздник мастеров декоративно-прикладного творчества, посвящённый Святой Параскеве - покровительнице рукоделия.

/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/
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