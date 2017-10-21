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21.10.2017 13:00

III Арктические студенческие игры. Заявки на участие уже принимают в Мурманске

Комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области совместно с Министерством образования и науки Мурманской области с 2 по 4 ноября уже в 3 раз будут проведены Арктические студенческие игры среди обучающихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.

Состав команды: 7 юношей, 7 девушек+1 представитель

Среди испытаний: плавание 50 м вольным стилем, подъем туловища из положения лежа на полу, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, бег на 100 м, бег на выносливость на 2000 м и 3000 м.

Заявки на участие направляются до 30 октября по адресу электронной почты gto@csp51.ru


/Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области/
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