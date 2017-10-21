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21.10.2017 09:00

Североморский Музейно-выставочный комплекс приглашает северян на выставки

21 октября в Отделе прикладного творчества и народных ремёсел Североморского Музейно-выставочного комплекса (ул. Северная, д. 31) откроется отчётная выставка народного самодеятельного коллектива клуба флористики «Орхидея». Экспозиция «Когда приходит к сердцу вдохновенье», в которую вошли работы, выполненные из различных природных материалов (цветы и листья, соломка и береста и др.) в различных жанрах и направлениях, посвящена 18-летию со дня образования клуба. Выставка будет работать до 9 ноября. Тел. для справок: 8(81537) 4-32-16, 5-05-96.

22 октября Выставочный зал Североморского Музейно-выставочного комплекса (ул. Сафонова, д. 22) приглашает на выставку работ участников народного самодеятельного коллектива студии изобразительного искусства «Колорит». На отчётной выставке коллектива будут представлены работы различных жанров изобразительного искусства (пейзажи, натюрморты, портреты), выполненные маслом, акрилом, темперой на холсте и огралите. Экспозиция будет работать до 2 ноября. Справки по тел. 8(81537) 4-81-74.

/Североморский музейно-выставочный комплекс/
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