Министерство образования и науки Мурманской области предоставило муниципалитетам субвенцию на выплату заработной платы сотрудникам дошкольных образовательных учреждений

Министерство образования и науки Мурманской области предоставило муниципалитетам субвенцию в размере 50000000 руб. на выплату заработной платы сотрудникам дошкольных образовательных учреждений.

1 677 400,00 г.Кировск с подведомственной территорией 1 520 200,00 Ковдорский район 4 332 000,00 г.Мончегорск с подведомственной территорией 22 374 132,00 г.Мурманск 2 416 800,00 г.Оленегорск с подведомственной территорией 775 200,00 г.Полярные Зори с подведомственной территорией 775 200,00 ЗАТО Видяево 1 459 200,00 ЗАТО Заозерск 5 108 568,00 ЗАТО Александровск 3 146 400,00 ЗАТО Североморск 2 402 100,00 Кандалакшский район 2 736 000,00 Кольский район 1 276 800,00 Ловозерский район

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