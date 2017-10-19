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19.10.2017 12:55

Министерство образования и науки Мурманской области предоставило муниципалитетам субвенцию на выплату заработной платы сотрудникам дошкольных образовательных учреждений

Министерство образования и науки Мурманской области предоставило муниципалитетам субвенцию в размере 50000000 руб. на выплату заработной платы сотрудникам дошкольных образовательных учреждений.

1 677 400,00

г.Кировск с подведомственной территорией

1 520 200,00

Ковдорский район

4 332 000,00

г.Мончегорск с подведомственной территорией

22 374 132,00

г.Мурманск

2 416 800,00

г.Оленегорск с подведомственной территорией

775 200,00

г.Полярные Зори с подведомственной территорией

775 200,00

ЗАТО Видяево

1 459 200,00

ЗАТО Заозерск

5 108 568,00

ЗАТО Александровск

3 146 400,00

ЗАТО Североморск

2 402 100,00

Кандалакшский район

2 736 000,00

Кольский район

1 276 800,00

Ловозерский район

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