Министерство образования и науки Мурманской области предоставило муниципалитетам субвенцию на выплату заработной платы сотрудникам дошкольных образовательных учреждений

Министерство образования и науки Мурманской области предоставило муниципалитетам субвенцию в размере 50000000 руб. на выплату заработной платы сотрудникам дошкольных образовательных учреждений.
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1 677 400,00
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г.Кировск с подведомственной территорией
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1 520 200,00
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Ковдорский район
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4 332 000,00
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г.Мончегорск с подведомственной территорией
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22 374 132,00
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г.Мурманск
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2 416 800,00
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г.Оленегорск с подведомственной территорией
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775 200,00
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г.Полярные Зори с подведомственной территорией
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775 200,00
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ЗАТО Видяево
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1 459 200,00
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ЗАТО Заозерск
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5 108 568,00
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ЗАТО Александровск
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3 146 400,00
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ЗАТО Североморск
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2 402 100,00
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Кандалакшский район
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2 736 000,00
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Кольский район
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1 276 800,00
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Ловозерский район