"Белые журавли". Открытие ежегодного военно-патриотического проекта Неделя памяти в Мурманске

24 октября в 17.00 в Молодежном центре гражданских инициатив по адресу: ул. С. Перовской, д. 39. состоится открытие ежегодного военно-патриотического проекта Неделя памяти «Белые журавли».

Праздник «Белых Журавлей» посвящен памяти людей, павших на поле боя во время войн и вооруженных конфликтов. Направлен на укрепление дружбы народов на территории России. Инициатором данного мероприятия является народный поэт Дагестана Расул Гамзатов.

Военно-патриотический проект Неделя памяти «Белые журавли» проводится в целях:

воспитания патриотизма и нравственности у молодого поколения,

- укрепления и развития истинного интернационализма, многовековой дружбы между народами России,

- объединения людей доброй воли в борьбе против насилия и террора,

- установления контактов между поколениями и создания межличностных связей между ветеранами боевых действий и представителями молодёжи,

- утверждения в сознании и чувствах молодёжи корректного отношения к памяти воинов, павших на полях сражений,

- мотивации творческой молодёжи города к продуктивной работе в социально-патриотическом направлении,

- создания условий для диалога культур, воспитания граждан страны в духе любви и уважения к культурам разных народов.

Участником Недели памяти может стать любой учащийся образовательной организации города Мурманска.



/МАУ МП "Объединение молодежных центров"/