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21.10.2017 10:00

"Белые журавли". Открытие ежегодного военно-патриотического проекта Неделя памяти в Мурманске

24 октября в 17.00 в Молодежном центре гражданских инициатив по адресу: ул. С. Перовской, д. 39. состоится открытие ежегодного военно-патриотического проекта Неделя памяти «Белые журавли».
Праздник «Белых Журавлей» посвящен памяти людей, павших на поле боя во время войн и вооруженных конфликтов. Направлен на укрепление дружбы народов на территории России. Инициатором данного мероприятия является народный поэт Дагестана Расул Гамзатов.
Военно-патриотический проект Неделя памяти «Белые журавли» проводится в целях:
воспитания патриотизма и нравственности у молодого поколения,
- укрепления и развития истинного интернационализма, многовековой дружбы между народами России,
-  объединения людей доброй воли в борьбе против насилия и террора,
- установления контактов между поколениями и создания межличностных связей между ветеранами боевых действий и представителями молодёжи,
- утверждения в сознании и чувствах молодёжи корректного отношения к памяти воинов, павших на полях сражений,
- мотивации творческой молодёжи города к продуктивной работе в социально-патриотическом направлении,
- создания условий для диалога культур, воспитания граждан страны в духе любви и уважения к культурам разных народов.
Участником Недели памяти может стать любой учащийся образовательной организации города Мурманска.

/МАУ МП "Объединение молодежных центров"/
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