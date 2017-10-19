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19.10.2017 14:30

Северянин с помощью "мобильного банка" украл около 270 тысяч рублей

В полицию Кольского района обратился житель поселка Мурмаши 1999 года рождения с заявлением о краже денежных средств с его банковского счета. По словам потерпевшего, со счета неустановленным способом были сняты 270 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего и выяснили, что некоторое время назад он потерял мобильный телефон. Услугу «мобильный банк» он отключил не сразу. Через некоторое время, проверив баланс своего счета, выяснил, что у него пропала значительная денежная сумма.
По факту следователем кольского отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение суток сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Кольскому району установили, что хищение денежных средств совершил ранее не судимый безработный житель Мурмашей 1999 года рождения. Найдя телефон, он с помощью услуги мобильный банк получил доступ к личному кабинету онлайн банка и перевел на свой счет 270 тысяч рублей.
В связи с тем, что потерпевший не сразу обратился в полицию, на момент задержания полицейскими злоумышленник уже потратил похищенные денежные средства.
В настоящее время северянин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. За содеянное его может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
 
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
(по информации ОМВД России по Кольскому району)
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