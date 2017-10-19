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19.10.2017 17:10

В Мурманской областной филармонии состоится концерт «Вариации от барокко до рока»

21 октября в 17.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3, музыкальная гостиная) состоится концерт «Вариации от барокко до рока».

В исполнении ансамбля «Мурманск-классик-квинтет» прозвучат произведения Антонио Вивальди, Никколо Паганини, британской рок-группы «Пинк Флоид» и других музыкантов.
Состав ансамбля «Мурманск-классик-квинтет»:
Заслуженный артист России Дмитрий Гилев - скрипка;
лауреат международного конкурса Евгений Попов - скрипка;
дипломант Всероссийского конкурса Елена Лебедева - фортепиано;
лауреат международного конкурса Марина Письменская - альт;
Екатерина Охраминская - виолончель.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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