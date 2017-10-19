В Мурманске проведут встречу команд – участников Всероссийского общественного детско-юношеского движения "Школа безопасности"

Оксана Войтенко.

Открытая областная товарищеская встреча команд – участников Всероссийского общественного детско-юношеского движения "Школа безопасности" Мурманской области. Пройдет в областном центре с 31 октября по 3 ноября 2017 года. Цель — сформировать сознательное и ответственное отношение к личной и общественной безопасности, пропаганда и популяризация здорового образа жизни, патриотического воспитания. Программа соревнований включает в себя множество спортивных этапов.



С положением о мероприятии можно ознакомиться на сайте МО "МОЦДО "Лапландия"





