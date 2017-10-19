За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия c пострадавшими

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы.

18 октября 2017 года примерно в 17 часов 20 минут в Мурманске на перекрестке проспекта Кольский и улицы Героев Рыбачьего водитель, управляя автомобилем «Мицубиси», при развороте не уступил дорогу автомобилю «Форд», который двигался в встречном направлении. В результате происшествия водитель автомобиля «Форд» - 35-летний мужчина - обслужен амбулаторно.

18 октября 2017 года около 18 часов 45 минут на 2 км автоподъезда к Североморску водитель, управляя автомобилем «ГАЗ-322174», допустил наезд на препятствие. В результате происшествия пассажиры - 40 и 55-летние женщины - обслужены амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1945 нарушений Правил дорожного движения.

42 нарушения допущено пешеходами, 6 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 4 водителя.

Выявлено 3 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1538 нарушений ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 41 столкновение с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области