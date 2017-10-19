В Мурманской областной научной библиотеке вновь начнет работу лекционная площадка «Край, в котором я живу»

21 октября в 15.00 в Мурманской областной универсальной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21А, 3 этаж, конференц-зал) состоится новая встреча в рамках лектория «Край, в котором я живу».

Лекция будет посвящена болезням растений в лесу, в городе и на даче, а также методам помощи зеленым насаждениям. Например, сернистый газ препятствует развитию гриба, провоцирующего развитие ржавчины листьев березы. Именно поэтому в прошлом году березняки около Мончегорска радовали глаз, тогда как по области берёзовые леса рано потеряли листву. Об этом и многом другом расскажет кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией наземных экосистем Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН Людмила Георгиевна Исаева.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области