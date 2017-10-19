Северянин незаконно занимался пассажирскими перевозками

Елена Ястребова.



Хотя нелегалам и объявили войну по всей России, но все-таки находятся смельчаки, готовые ради прибыли пойти на риск. Вот и житель Полярного решил подзаработать на пассажирских перевозках. Всех желающих "предприниматель" отвозил по сходной цене в любой конец города, а за отдельную плату и в другой город. Тот факт, что у него не было никаких сопроводительных документов и регистрации в налоговых органах "водителя" никак не смущала. В результате проверки нарушителя удалось установить. Как выяснилось, северянин занимался незаконной предпринимательской деятельностью около 6 месяцев. Постановлением мирового судьи судебного участка №1 Александровского судебного района мужчина привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

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