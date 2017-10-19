Муниципалитетам Мурманской области предоставлена субвенция на выплату заработной платы сотрудникам образовательных учреждений

Министерство образования и науки Мурманской области предоставило муниципалитетам субвенцию в размере 70000000 руб. на выплату заработной платы сотрудникам образовательных учреждений.
2 331 300,00 г.Кировск с подведомственной территорией
2 514 000,00 Ковдорский район
3 980 500,00 г.Мончегорск с подведомственной территорией
33 950 600,01 г.Мурманск
3 009 300,00 г.Оленегорск с подведомственной территорией
838 000,00 г.Полярные Зори с подведомственной территорией
838 000,00 ЗАТО Видяево
1 592 200,00 ЗАТО Заозерск
5 634 999,99 ЗАТО Александровск
3 599 300,00 ЗАТО Североморск
6 474 300,00 ЗАТО Видяево
3 352 000,00 ЗАТО Заозерск
1 885 500,00 Ловозерский район
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