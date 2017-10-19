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19.10.2017 15:10

Муниципалитетам Мурманской области предоставлена субвенция на выплату заработной платы сотрудникам образовательных учреждений

Министерство образования и науки Мурманской области предоставило муниципалитетам субвенцию в размере 70000000 руб. на выплату заработной платы сотрудникам образовательных учреждений.

2 331 300,00  г.Кировск с подведомственной территорией

2 514 000,00  Ковдорский район

3 980 500,00  г.Мончегорск с подведомственной территорией

33 950 600,01 г.Мурманск

3 009 300,00  г.Оленегорск с подведомственной территорией

838 000,00    г.Полярные Зори с подведомственной территорией

838 000,00    ЗАТО Видяево

1 592 200,00  ЗАТО Заозерск

5 634 999,99  ЗАТО Александровск

3 599 300,00  ЗАТО Североморск

6 474 300,00  ЗАТО Видяево

3 352 000,00  ЗАТО Заозерск

1 885 500,00  Ловозерский район


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