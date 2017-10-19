Муниципалитетам Мурманской области предоставлена субвенция на выплату заработной платы сотрудникам образовательных учреждений

Министерство образования и науки Мурманской области предоставило муниципалитетам субвенцию в размере 70000000 руб. на выплату заработной платы сотрудникам образовательных учреждений.



2 331 300,00 г.Кировск с подведомственной территорией



2 514 000,00 Ковдорский район



3 980 500,00 г.Мончегорск с подведомственной территорией



33 950 600,01 г.Мурманск



3 009 300,00 г.Оленегорск с подведомственной территорией



838 000,00 г.Полярные Зори с подведомственной территорией



838 000,00 ЗАТО Видяево



1 592 200,00 ЗАТО Заозерск



5 634 999,99 ЗАТО Александровск



3 599 300,00 ЗАТО Североморск



6 474 300,00 ЗАТО Видяево



3 352 000,00 ЗАТО Заозерск



1 885 500,00 Ловозерский район





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