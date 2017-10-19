Как улучшить платежную систему и снизить сверхнормативное потребление электроэнергии? В Мурманске состоялся "круглый стол"

Елена Сивонен.

Пути улучшения платёжной дисциплины. А также способы снижения сверхнормативного потребления электроэнергии. Тема "круглого стола". Название громкое, но и проблема - а она в регионе есть - требует больших усилий - совместных: и жителей, и управляющих организаций, и гарантирующего поставщика. С осени 15-го - ресурсник - "КолАтомЭнергоСбыт". За исключением тех домов, которые приняли решение платить по факту за общедомовые нужды, - счета выставляет по нормативу. Он не высокий, на уровне еще 13 года. И рождает в итоге - дисбаланс - собственники потребляют ресурса больше, чем платят за него.

Начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алёна Кузнецова: "Мы понимаем, что у управляющих компаний нет никаких денег, кроме денег собственников, мы понимаем, что это всё равно оплата идет из "Содержания и ремонта", то есть мы перешли от проблемы жителей - к проблеме управляющих компаний, но всё равно это проблема управления многоквартирным домом".

Идеальное решение проблемы - переход на автоматическую систему управления. Но пока это очень дорого. На сегодня оптимальный вариант предполагает выполнение сразу нескольких условий. Как можно более единовременное снятие показаний, причём корректных, и быстрая замена неисправных приборов, во избежание условных данных.

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и специальным проектам АО "АтомЭнергоСбыт" Оксана Галина: "Мы надеемся на то, что эти практики будут восприняты в Мурманской области и получат свое положительное развитие".