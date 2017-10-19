Направить активность молодежи в полезное русло. В Мурманске началось создание Общественной молодёжной палаты при областной Думе

Яков Осетров.

В Мурманске началось создание Общественной молодёжной палаты при областной Думе. Инициатором появления консультативного и совещательного органа стали сами депутаты, которые хотят взять на вооружение опыт других регионов. Первое обсуждение положения о палате состоялось на заседании клуба сторонников партии "Единая Россия". В разговоре участвовали представители общественности и сами молодые люди.

Председатель регионального Координационного совета сторонников партии "Единая Россия", член Общественной палаты Мурманской области и РФ Юлия Величко: "Желательно, чтобы эти люди обладали не только организаторскими способностями, но и умели вникать и разбираться в документах, которых будет в молодежной общественной палате большое количество. И очень хотелось бы, чтобы молодежная палата при областной Думе не стала декоративным украшением взрослого парламента, если можно так сказать".

Главная идея проекта - направить активность юношей и девушек в полезное русло. Предположительно, в палату войдут 16 лидеров общественного мнения. Им предстоит участвовать в думских комиссиях и доводить мнение молодежи до законотворцев. Если делегат пропустил 2 заседания подряд без уважительной причины - он утратит мандат доверия. Положение о молодежной палате находится в работе, корректируется и будет представлено на заседании комиссии по правовым вопросам в областной Думе 23 октября.

Директор вуза, член регионального политсовета партии "Единая Россия" Инна Андрусенко: "Надо прислушиваться к мнению молодых, помогать им, организовывать их, а может быть, даже где-то они организуют нас, помогут нам в нашей работе. Потому что у нас уже глаз где-то зашоренный, а молодые мыслят по-другому, они креативные, они мыслят по-новому, они видят дальше, чем мы сегодня".





