В гости к служебным собакам. В кинологическом питомнике - день открытых дверей для школьников

Владимир Волков.

В кинологическом питомнике 17-й исправительной колонии в Мурманске состоялся день открытых дверей. Ребята из 45-й школы смогли воочию увидеть условия содержания и работу служебных собак. Четвероногие продемонстрировали свои умения в поиске хозяина пропавшей вещи, взрывчатых веществ и наркотиков, а гости получили массу эмоций, принимая участие в тренировке.

Классный руководитель 8 "г" класса общеобразовательной школы №45 г. Мурманска Мария Садигова: "Сейчас для ребят очень актуален вопрос профориентации, мало из них, кто представляет, куда двигаться после окончания школы, поэтому посещение данной организации и знакомство с кинологической службой представляет собой большое значение".

В кинологическом питомнике 17-й мурманской колонии - 14 немецких, бельгийских и швейцарских овчарок. Именно эти породы лучше всего поддаются служебной дрессировке. Кинологи рассказали множество интересных фактов о подготовке своих подопечных, а так же ответили на вопросы школьников. Главная задача – познакомить ребят со спецификой работы в рядах УФСИН, и о том как поступить на службу.

Старший инструктор кинологической группы ФКУ "ИК 17" Евгений Тришин: "С каждым разом все больше интересуется молодое подрастающее поколение именно службой в уголовно-исполнительной системе. Как здесь служат непосредственно сотрудники, а в нашем случае - питомцы. Какие задачи они выполняют по ходу своей службы".