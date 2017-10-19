За покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации поданным Королевства Морокко назначено наказание

Прокуратурой Печенгского района поддержано государственное обвинение в отношении 4 поданных Королевства Марокко, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 322, УК РФ, а именно покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что 04 июня 2017 года подданные Королевства Марокко, находясь в неустановленном месте, вступили в преступный сговор, направленный на незаконное пресечение Государственной границы РФ без действительных документов на право выезда из РФ и без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ.

В это же период времени, реализуя свой преступный умысел, указанные лица двигались совместно и согласовано в направлении Государственной границы РФ с Королевством Норвегии.

В этот же день поданные Королевства Марокко были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ по Республике Карелия за оградительным забором рубежа инженерно-технических сооружений.

03 октября 2017 года состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении поданных Королевства Марокко, обвиняемых в совершении покушения на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По результатам рассмотрения уголовного дела в отношение 2 поданных Королевства Марокко назначено наказание в виде 5 мес. лишения свободы с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима и в отношении 2-х назначено наказание в виде 6 мес. лишением свободы с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима.



Прокуратура Мурманской области