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19.10.2017 12:50

По факту угона автомобиля из автосервиса возбуждено уголовное дело

15 октября в ночное время в ходе операции «Нетрезвый водитель» сотрудники специализированного взвода ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Мурманской области в Первомайском округе Мурманска увидели автомобиль «Мицубиси Каризма», двигающийся с нарушением ПДД. Законное требование сотрудников полиции об остановке для проверки документов водитель транспортного средства не выполнил и продолжил движение. Сотрудники ДПС начали преследование автомобиля. В связи с тем, что автомобиль двигался со значительным превышением скорости и представлял реальную угрозу для других участников движения, сотрудники ГИБДД приняли решение применить табельное оружие для остановки машины, несколько раз выстрелив в преследуемый автомобиль.

В результате погони на 86 км автодороги «Кола-Серебрянские ГЭС» водитель автомобиля «Мицубиси Каризма» не справился с управлением и допустил съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием.
Полицейские установили, что автомобиль был угнан из автосервиса жителем Мурманска 1982 года рождения, ранее судимым и лишенным права управления за вождение в нетрезвом виде. Как пояснил водитель, он взял автомобиль, находящийся на ремонте в автосервисе, чтобы покататься.
По факту в отношении ранее судимого жителя областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, - лишение свободы на срок до 5 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в настоящее время он находится в медицинском учреждении.

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области
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