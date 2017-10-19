В МГТУ пройдет «Географический диктант»

26 ноября 2017 года пройдет ежегодная международная образовательная акция «Географический диктант». Её организатором является Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» (РГО).

Задача Диктанта – дать возможность каждому участнику получить независимую оценку своих знаний по географии и побудить людей к изучению географии.

Одной из площадок проведения Географического диктанта в нашем городе уже в третий раз станет Мурманский государственный технический университет. Приглашаем всех желающих 26 ноября в 12:00принять участие в интересной и полезной акции в МГТУ (главный корпус, ул. Спортивная, д. 13).

Для участия в акции на площадке МГТУ желательно предварительно зарегистрироваться по телефону: (8152) 40-32-94 (пн. – пт. 10:00 – 19:00, сб. 11:00 – 16:00) или по электронной почте ibatullinast@mstu.edu.ru. При себе необходимо иметь ручку. Бланки с заданиями и бланки для написания Диктанта участники получат в аудитории.

Полная информация о Диктанте размещена на сайте Русского географического общества.

Пресс-служба МГТУ