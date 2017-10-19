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19.10.2017 12:15

Священнослужитель Русской Православной Церкви награждён ведомственной наградой ФСИН России

В УФСИН России по Мурманской области прошло награждение помощника начальника Управления по организации работы с верующими отца Романа (Новрузова).

Благодарность директора ФСИН России за высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд священнослужителю вручили во время торжественного собрания личного состава Управления.
Отец Роман второй год занимается в УФСИН организацией взаимодействия с различными религиозными конфессиями и обеспечением гарантии осужденным на свободу вероисповедания.
Но в центре внимания отца Романа не только забота о верующих из числа осуждённых, но и сотрудников региональной УИС. По его инициативе для сотрудников УФСИН и в православных храмах при исправительных учреждениях проходит немало значимых для верующих мероприятий.
Сотрудники УФСИН также отмечают открытость и доброжелательность отца Романа, к которому всегда можно обратиться за добрым словом и утешением во время трудной жизненной ситуации. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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