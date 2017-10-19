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19.10.2017 09:45

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 октября

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 октября.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
С 09.00 19.10.2017 до 16.00 20.10.2017, ул. Бабикова, 10

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
09.30 — 16.00, ул. Шмидта, 11, 17
ул. Гаджиева, 9, 11
10.00 — 16.00, пр-т. Кирова, 30
10.00 — 17.00, пр-т. Ленина, 67
ул. Новое Плато, 20
ул. Книповича, 34
ул. Александра Невского, 80

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
11.00 — 14.00, ул. Капитана Копытова, 21
08.00 — 10.00, ул. Новое Плато, 2А

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска
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