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19.10.2017 09:10

В кинологическом питомнике исправительной колонии №17 в Мурманске прошел день открытых дверей

Владимир Волков.

Ребята из 45-й школы увидели условия содержания служебных собак, их работу. Четвероногие показали свои умения в поиске взрывчатки, наркотиков. Всего в кинологическом питомнике - 14 немецких, бельгийских и швейцарских овчарок. Именно эти породы лучше всего поддаются дрессировке.
Классный руководитель 8 "г" класса общеобразовательной школы №45 г. Мурманска Мария Садигова: "Сейчас для ребят очень актуален вопрос профориентации, мало из них кто представляет, куда двигаться после окончания школы, поэтому посещение данной организации и знакомство с кинологической службой представляет собой большое значение".
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