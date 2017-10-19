В Мурманске обсудили идею и механизм создания Общественной молодёжной палаты региона при областной Думе

Яков Осетров.

В регионе создают новый консультативный и совещательный орган - Общественную молодёжную палату при областной Думе. Инициаторы - сами депутаты. Первое обсуждение положения о палате провели на заседании клуба сторонников партии "Единая Россия". В разговоре участвовали представители общественности и молодые люди с активной гражданской позицией. Предположительно, в палату войдут 16 человек. Им предстоит участвовать в думских комиссиях и доводить мнение молодежи до парламентариев.

Председатель регионального Координационного совета сторонников партии "Единая Россия", член Общественной палаты Мурманской области и РФ Юлия Величко: "Желательно, чтобы эти люди обладали не только организаторскими способностями, но и умели вникать и разбираться в документах, которых будет в молодежной общественной палате большое количество. И очень хотелось бы, чтобы молодежная палата при областной Думе не стала декоративным украшением взрослого парламента, если можно так сказать".





