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19.10.2017 08:50

В областной Думе рассмотрели вопрос о назначениях на должность мировых судей

Елена Сивонен.

Вопрос о назначениях на должность мировых судей рассмотрели на комитете по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению. Кандидатов - четверо. Депутаты единогласно приняли положительное решение в пользу претендентов. Окончательное - на заседании областной Думы - 26-го октября. В первом чтении - на комитете - рассмотрели и проект закона о внесении изменений в документ "О мировых судьях". Его не пересматривали с 2013 года. Хотя уже давно назрел вопрос о расширении штата. Речь об аппарате помощников. Сегодня их 155. И это мало - в связи с высокой нагрузкой на мировых судей - порядка 296 дел на каждого в год. Законопроект вынесли на дальнейшее обсуждение.
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