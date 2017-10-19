В областной Думе рассмотрели вопрос о назначениях на должность мировых судей

Елена Сивонен.

Вопрос о назначениях на должность мировых судей рассмотрели на комитете по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению. Кандидатов - четверо. Депутаты единогласно приняли положительное решение в пользу претендентов. Окончательное - на заседании областной Думы - 26-го октября. В первом чтении - на комитете - рассмотрели и проект закона о внесении изменений в документ "О мировых судьях". Его не пересматривали с 2013 года. Хотя уже давно назрел вопрос о расширении штата. Речь об аппарате помощников. Сегодня их 155. И это мало - в связи с высокой нагрузкой на мировых судей - порядка 296 дел на каждого в год. Законопроект вынесли на дальнейшее обсуждение.