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19.10.2017 08:40

В Мурманске состоялся "круглый стол" о снижении сверхнормативного потребления электроэнергии на содержание общего имущества

Елена Сивонен.

Пути улучшения платёжной дисциплины. Способы снижения сверхнормативного потребления электроэнергии. Проблема в регионе есть. Требует совместных усилий: и жителей, и управляющих организаций, и поставщика. С осени 15-го - ресурсник - "КолАтомЭнергоСбыт". За исключением домов, которые приняли решение платить по факту за общедомовые нужды, - счета выставляет по нормативу. Он не высокий. , на уровне еще 13-го года. Рождает в итоге дисбаланс - собственники потребляют ресурса больше, чем платят за него. Оптимальный вариант решения проблемы предполагает выполнение сразу нескольких условий.
Начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алёна Кузнецова: "В основном, чтобы правильно передавались показания. Это первое. Как можно более одновременное снятие показаний, то есть это нужно работать одновременно управляющей компании с ресурсоснабжающей организацией для того, чтобы организовывать, например, совместные рейды. Потому что очень часто бывает такая ситуация, когда передают неправильные показания, или счетчик уже давно вышел из строя - передают какие-то условные показания".
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